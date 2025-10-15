Талалаев: «Удаление Садулаева? Мелехину чуть ухо не оторвали — только желтая»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил стартовый состав сборной России на BetBoom товарищеский матч с Боливией (3:0).

— По стартовому составу россиян возникли какие-то вопросы?

— Нет смысла его обсуждать. Нагрузку распределяет главный тренер, которому нужно не только наиграть состав, но и для себя сделать выводы по определенным футболистам. Я бы вообще отметил роль всего штаба Валерия Георгиевича Карпина. В последнее время довольно много общаюсь с Николаем Николаевичем Писаревым, Виктором Савельевичем Онопко и Юрием Валерьевичем Никифоровым. Видно, что они предметно просматривают всех российских футболистов, имеющих постоянную игровую практику. А это, если посчитать, около 100 человек. Из них где-то 16 вратарей. Получается, что выборка проводится из 70-80 игроков. Наши тренеры каждый сбор просматривают 30-40 исполнителей, анализируют. И такая работа обязательно даст свой эффект. Уже в национальной команде появились Лукин, Умяров.

— Бевеев из «Балтики».

— Я это все к тому говорю, что есть тренеры, которые идут проторенным путем: берут и используют в сборной связки, наработанные уже в клубах. А здесь мы видим эксперименты в каждом матче. Поэтому нужно снять шляпу перед штабом Карпина. Я как тренер «Балтики» благодарен за то, что на калининградских игроков тоже обратили внимание. Саусь и Бориско попали в расширенный список. А Бевеев и вовсе дебютировал за сборную — для «Балтики» и города это вообще праздник!

Хочется отметить и Садулаева, с которым мы два с половиной года, что называется, бились в «Ахмате». Искали правильный баланс между эффектностью и эффективностью. Лечи, чтобы стать большим игроком, не хватает как раз статистики. А против Боливии он и гол забил, и мог еще и результативную передачу в свой актив записать. Очень хороший матч в его исполнении.

Так что, думаю, во вторник был праздник и в Калмыкии — из-за дебюта Бевеева, и в Грозном благодаря голу Садулаева. Это же здорово! Сколько мальчишек теперь придет в детские спортивные школы из-за успехов этих футболистов.

— Некоторые эксперты вам могут возразить: не должен ли был арбитр удалять Садулаева еще на четвертой минуте за грубый фол на боливийце?

— Здесь нужно понимать уровень и манеру судейства конкретных арбитров. Я, кстати, все время об этом говорю. Мы же видели, как этот черногорец судил нас в матче с Ираном. Он допускает высокий уровень ведения единоборств. Да, понятно, что фол Лечи такой... На «оранжевую» карточку. Но когда иранец оторвал ухо Мелехину, ему этот же рефери показал только желтую.

Черногорец в обеих встречах судил последовательно. Трактовки эпизодов были понятными. Нашим судьям как раз этой последовательности и не хватает. Задали определенную планку ведения единоборств — следуйте ей от игры к игре! А то у нас: тут — желтая, тут — красная, тут — вообще ничего...