Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

15 октября, 15:45

Талалаев: «Удаление Садулаева? Мелехину чуть ухо не оторвали — только желтая»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил стартовый состав сборной России на BetBoom товарищеский матч с Боливией (3:0).

— По стартовому составу россиян возникли какие-то вопросы?

— Нет смысла его обсуждать. Нагрузку распределяет главный тренер, которому нужно не только наиграть состав, но и для себя сделать выводы по определенным футболистам. Я бы вообще отметил роль всего штаба Валерия Георгиевича Карпина. В последнее время довольно много общаюсь с Николаем Николаевичем Писаревым, Виктором Савельевичем Онопко и Юрием Валерьевичем Никифоровым. Видно, что они предметно просматривают всех российских футболистов, имеющих постоянную игровую практику. А это, если посчитать, около 100 человек. Из них где-то 16 вратарей. Получается, что выборка проводится из 70-80 игроков. Наши тренеры каждый сбор просматривают 30-40 исполнителей, анализируют. И такая работа обязательно даст свой эффект. Уже в национальной команде появились Лукин, Умяров.

— Бевеев из «Балтики».

— Я это все к тому говорю, что есть тренеры, которые идут проторенным путем: берут и используют в сборной связки, наработанные уже в клубах. А здесь мы видим эксперименты в каждом матче. Поэтому нужно снять шляпу перед штабом Карпина. Я как тренер «Балтики» благодарен за то, что на калининградских игроков тоже обратили внимание. Саусь и Бориско попали в расширенный список. А Бевеев и вовсе дебютировал за сборную — для «Балтики» и города это вообще праздник!

Хочется отметить и Садулаева, с которым мы два с половиной года, что называется, бились в «Ахмате». Искали правильный баланс между эффектностью и эффективностью. Лечи, чтобы стать большим игроком, не хватает как раз статистики. А против Боливии он и гол забил, и мог еще и результативную передачу в свой актив записать. Очень хороший матч в его исполнении.

Так что, думаю, во вторник был праздник и в Калмыкии — из-за дебюта Бевеева, и в Грозном благодаря голу Садулаева. Это же здорово! Сколько мальчишек теперь придет в детские спортивные школы из-за успехов этих футболистов.

— Некоторые эксперты вам могут возразить: не должен ли был арбитр удалять Садулаева еще на четвертой минуте за грубый фол на боливийце?

— Здесь нужно понимать уровень и манеру судейства конкретных арбитров. Я, кстати, все время об этом говорю. Мы же видели, как этот черногорец судил нас в матче с Ираном. Он допускает высокий уровень ведения единоборств. Да, понятно, что фол Лечи такой... На «оранжевую» карточку. Но когда иранец оторвал ухо Мелехину, ему этот же рефери показал только желтую.

Черногорец в обеих встречах судил последовательно. Трактовки эпизодов были понятными. Нашим судьям как раз этой последовательности и не хватает. Задали определенную планку ведения единоборств — следуйте ей от игры к игре! А то у нас: тут — желтая, тут — красная, тут — вообще ничего...

Андрей Талалаев о&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Боливия, Бевееве, братьях Миранчуках и&nbsp;Садулаеве.«Миранчуки вернулись на свой уровень. А с Бевеевым я еще поговорю». Талалаев — о сборной России, Садулаеве, Батракове, Глушенкове

2

  • napadenie

    какая-то хрень, - с так называемой «планкой», да ещё следовать «от матча к матчу»! То есть давайте судить не по правилам а по планкам, которые в принципе тупиковое направление.

    16.10.2025

  • Федот

    Футбол уже не регби, сплошное мма!

    16.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Андрей Талалаев
    Сборная России по футболу
    Читайте также
    Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
    Карпин рассказал, когда у сборной России может появиться новый главный тренер
    Главный тренер сборной России Карпин ответил на вопрос о своей мотивации
    Карпин: «Кому подражаю? Может, Гвардиоле»
    Карпин хотел бы усилить сборную России Мбаппе, Ямалем и Кейном
    Карпин заявил, что в 2025 году никто не отказывался играть за сборную России
    Упадок после триумфов. В Чили перестраивают сборную и ищут тренера
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя