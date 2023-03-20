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Сегодня, 16:20

Антон Миранчук — об Иране: «Очень сильная, слаженная команда, которая оставила после себя мощное впечатление»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук рассказал об ожиданиях от товарищеского матча с национальной командой Ирана.

«С командой Ирана видел матчи, в том числе и со сборной России в 2017 году. Я тогда не играл, а вот брат Леша участвовал. Это очень сильная, слаженная команда, которая оставила после себя мощное впечатление. С нетерпением жду товарищеский матч с интересным соперником», — цитирует Миранчука официальный сайт РФС.

Сборные России и Ирана сыграют товарищеский матч 23 марта в Тегеране. Также российская национальная команда должна провести встречу с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта.

Источник: https://rfs.ru/news/217703
Антон Миранчук
Сборная России по футболу
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