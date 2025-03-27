Антон Миранчук о матчах за сборную России: «Здесь моя Родина»

Полузащитник сборной России и «Сьона» Антон Миранчук рассказал об обстановке в национальной команде.

«За счет чего так разгромно победили Замбию? Ну, так вот получилось. Мы подготовились хорошо, выполнили все, что от нас требовал тренерский штаб и Карпин. Отсюда и результаты такие, и голы хорошие.

Обстановка в сборной не особо изменилась. Все-таки не так много ребят поменялось с тех пор. В целом, состав один и тот же. Вообще, не раз говорил и готов повторить, что всегда приятно возвращаться в сборную, особенно когда она играет домашние матчи. Здесь моя Родина. С ребятами долго не виделись — всегда классно с ними встретиться. Не говоря уже о том, что повидался со своими родителями, побывал у них дома. Поэтому эмоции такие же, как и от всех прошлых приездов в сборную», — приводит слова Миранчука «Известия».

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября прошлого года. Он провел за команду 16 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

С февраля 2022 года российские команды, включая национальные сборные, отстранены от официальных турниров ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. В последнюю мартовскую паузу команда Валерия Карпина обыграла Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).