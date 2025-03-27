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27 марта, 08:47

Антон Миранчук: «Ты играешь за свою страну — это особенная история»

Камила Абдурахманова
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Полузащитник сборной России и «Сьона» Антон Миранчук сравнил интенсивность игры за национальную команду и клуб.

«Здесь даже нет смысла сравнивать, потому что любой матч за сборную — это всегда особая ответственность перед болельщиками и партнерами по команде. Поэтому здесь всегда и интенсивность выше, и давление выше. Ты играешь за свою страну — это особенная история. Сложно такое сравнивать с клубным чемпионатом», — приводит слова Миранчука «Известия».

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября прошлого года. Он провел за команду 16 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

С февраля 2022 года российские команды, включая национальные сборные, отстранены от официальных турниров ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. В последнюю мартовскую паузу команда Валерия Карпина обыграла Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).

Источник: Известия
Антон Миранчук
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Сьон
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