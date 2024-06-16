Кавазашвили: «Матчи сборной России с посредственными соперниками не вызывают никаких эмоций»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о соперниках сборной России в товарищеских матчах.

«Матчи сборной России являются праздником для меня только в одном случае: когда мы играем с по-настоящему именитыми сборными. Например, с Бразилией, Аргентиной, Англией, Германией, Испанией, Францией и другими командами такого калибра. А когда наша национальная команда играет только товарищеские игры, которые ни на что не влияют, еще и с посредственными соперниками, то у меня такие встречи не вызывают никакого восторга или восхищения, никаких эмоций. Такие игры я могу даже не смотреть», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

Последними соперниками сборной России в товарищеских матчах были Куба (8:0), Сербия (4:0) и Белоруссия (4:0).