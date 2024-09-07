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Сегодня, 06:51

Ари: «Я попробую организовать товарищеский матч Россия — Бразилия»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист сборной России Ари рассказал, что готов организовать товарищеский матч против Бразилии.

«Я думаю, что попробую организовать товарищеский матч для сборной России против Бразилии. Попробую продвинуть эту идею у себя в стране — мне кажется, получится крутая игра. Если нужна помощь, я всегда помогу — мне нужно понять, в какие даты вы хотите сыграть против Бразилии, я соберу всю информацию и поговорю с Федерацией футбола Бразилии — у меня есть там знакомые, которые помогут. Сборная России составит хорошую конкуренцию Бразилии, у российских футболистов хорошая техника. Думаю, моей стране будет очень интересно сыграть против России», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Сборная России 7 сентября сыграет в Ханое против сборной Таиланда. Начало встречи в 16:00 мск.

Источник: РБ Спорт
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу

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