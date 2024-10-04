Ари: «Если сборная России не сможет найти соперника, организую товарищеский матч с моим клубом»

Президент «Атлетико Сеаренсе», экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» Ари отреагировал на информацию, что для сборной России не могут найти соперников на ближайший сбор.

«Если сборная России не сможет найти себе соперника, то я организую товарищеский матч с моим клубом. Со сборной Бразилии тяжело договориться, но с «Атлетико» — без проблем. Пускай российская команда приезжает ко мне на родину, можем сыграть два, три матча — сколько хотите. Если сложно добираться, то мы с моими игроками можем приехать в Москву и сыграть в «Лужниках». Я буду крутым, если организую это. Да и вообще, игра моей команды с моей сборной — это еще круче. Очень хочу этого!» — приводит слова Ари Sport24.

По информации «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.