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Сегодня, 11:19

Ари: «Если сборная России не сможет найти соперника, организую товарищеский матч с моим клубом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Атлетико Сеаренсе», экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» Ари отреагировал на информацию, что для сборной России не могут найти соперников на ближайший сбор.

«Если сборная России не сможет найти себе соперника, то я организую товарищеский матч с моим клубом. Со сборной Бразилии тяжело договориться, но с «Атлетико» — без проблем. Пускай российская команда приезжает ко мне на родину, можем сыграть два, три матча — сколько хотите. Если сложно добираться, то мы с моими игроками можем приехать в Москву и сыграть в «Лужниках». Я буду крутым, если организую это. Да и вообще, игра моей команды с моей сборной — это еще круче. Очень хочу этого!» — приводит слова Ари Sport24.

По информации «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.

Футболистам сборной России не&nbsp;могут найти соперников. Сборной России не могут найти соперников. РФС пора радикально поменять подход

Источник: Sport24
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Сборная России по футболу

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