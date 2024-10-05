Ари считает, что отмена института двойного гражданства в России станет большим минусом

Российский футболист бразильского происхождения Ари высказался о возможной отмене института двойного гражданства в РФ.

«У меня есть бразильский, и российский паспорт. И если другие люди, как я, будут иметь возможность иметь только одно гражданство, то это плохо. Это плохо для всех! Если в России примут такой закон, то это ограничит людей — когда ты даешь человеку иметь два или три паспорта, то это дает возможность не только путешествовать, но и становиться частью другой страны. Чем больше новых людей, тем это лучше для каждого государства. Кто-то спортсмен, а кто-то работает за границей — не нужно делать визу и прочие документы.

Если ты любишь Россию, то ты работаешь и живешь здесь, и таких людей много. Я наполовину бразилец и наполовину русский. И будет плохо, если меня лишат хотя бы одного. Потому что у меня много близких и друзей как в России, так и в Бразилии, и я понимаю важность каждого из этих документов. Для любого человека и спортсмена важно иметь несколько паспортов, чтобы развиваться и путешествовать. Я не откажусь ни от российского, ни от бразильского гражданства и надеюсь, что этот закон не примут», — цитирует Ари Sport24.

В России Ари играл за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Также на счету 38-летнего форварда 2 матча за сборную России без результативных действий.