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Сегодня, 01:43

Арсен Адамов: «Приятно забить первый гол за сборную, надеюсь, он не последний»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник сборной России Арсен Адамов прокомментировал игру команды в товарищеском матче против сборной Брунея (11:0).

«Всегда приятно забивать так много голов для себя, болельщиков. Думаю, все остались довольными после этой игры. Мой забитый мяч? Приятно отличиться за сборную, особенный день для меня. Надеюсь, это не последний гол в составе сборной России», — приводит слова Адамова «РБ Спорт».

Российская сборная по ходу встречи с Брунеем побила собственный рекорд по голам в одном матче и одержала крупнейшую победу в истории национальной команды.

Источник: РБ Спорт
Арсен Адамов
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу

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