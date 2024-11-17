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Сегодня, 11:48

Арсен Адамов признался, что не знал о существовании сборной Брунея

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник сборной России Арсен Адамов рассказал, что ничего не знал про команду Брунея.

— Что вы знали о такой сборной, как Бруней?

— Если честно, вообще ничего. Впервые слышал о такой команде.

— Многие даже не знали, что там существует футбольная федерация.

— Я тоже ничего не знал. Про Сирию так или иначе что-то знаешь, но про Бруней — точно нет. Думаю, пацаны в сборной тоже не особо были осведомлены о Брунее, — цитирует Адамова «РБ Спорт».

15 ноября сборная России в Краснодаре разгромила Бруней (11:0). Победа стала крупнейшей в истории национальной команды. 19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде встретится со сборной Сирии.

Арсен Адамов
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