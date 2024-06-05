Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:20

Арсен Захарян пропустит матч против Белоруссии из-за болезни

Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустит товарищеский матч сборной России против Белоруссии, сообщает пресс-служба российской национальной команды.

21-летний футболист не сможет полететь в Минск из-за простуды.

Матч Белоруссия — Россия состоится 7 июня в Минске на национальном стадионе «Динамо», который вмещает 22 246 зрителей. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

В сезоне-2023/24 Захарян провел 40 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Арсен Захарян
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
1
Обсудить
Читайте также
Бузова и Медведева приняли участие в забеге на Никольской улице
Карякин объяснил, почему на Олимпиаду-2024 в Париже не надо ехать
Родословное древо Путина представили на ПМЭФ
«Эдмонтон» - кладбище русских талантов? Почему финалисты Кубка Стэнли играют без наших хоккеистов
Российские военные сбили украинский Су-25 на запорожском направлении
В ЕК заявили о серьезном энергетическом кризисе в Евросоюзе
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Россия в июне: матч с Белоруссией в Минске
Карпину в новом контракте запретят совмещать посты в сборной и зарубежном клубе
В Минске ожидается аншлаг на товарищеском матче Россия — Беларусь
В РФС рассказали об организации матча легенд сборных России и Белоруссии: «Надеемся на аншлаг»
Белоруссия — Россия: какой канал покажет трансляцию матча сборной в России
Дюков назвал невозможным потенциальное совмещение Карпиным работы в сборной и зарубежной команде
«Кто вам сказал, что Сафонов в «ПСЖ» будет вторым вратарем?» Карпин — о сигарах в «Зените» и новом контракте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Карпину в новом контракте запретят совмещать посты в сборной и зарубежном клубе