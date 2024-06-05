Арсен Захарян пропустит матч против Белоруссии из-за болезни

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустит товарищеский матч сборной России против Белоруссии, сообщает пресс-служба российской национальной команды.

21-летний футболист не сможет полететь в Минск из-за простуды.

Матч Белоруссия — Россия состоится 7 июня в Минске на национальном стадионе «Динамо», который вмещает 22 246 зрителей. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

В сезоне-2023/24 Захарян провел 40 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.