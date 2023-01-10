Захарян объяснил ничьи в матчах сборной России против Таджикистана и Узбекистана

Полузащитник сборной России и «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал товарищеские матчи национальной команды.

— Было много критики в адрес сборной России, когда она играла с Таджикистаном и Узбекистаном. Как можешь объяснить отсутствие голов сборной в этих двух матчах?

— А когда не было критики? Она была всегда. На самом деле Узбекистан очень сильная команда, нельзя сказать, что там играют не футболисты. Очень хорошая команда, много мастеровитых игроков, все бегут и бьются. Они могли бы выступать на каких-то турнирах и неплохо выступать там.

— А с Таджикистаном, получается, был недонастрой?

— Там еще и поле. Думал, что оно натуральное, поэтому играл в металлических щипах. Но так не могу сказать одной причины.

— Не было такого, что все себя жалели, чтобы не сломались?

— Да нет, но не знаю, не могу прокомментировать это.

— Мы говорили с главным врачом. Кто-то вышел с плюсом из отпуска, а кто-то показал хорошую форму после отпуска.

— Вес у меня нормальный, как обычно. А жировая прослойка чуть-чуть больше. Это не критично, дело времени.

Сборная России дважды сыграла в нулевую ничью — в товарищеских матчах против Таджикистана и Узбекистана.