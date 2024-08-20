Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:49

Аршавин — об отсутствие Соболева в составе сборной: «В Таиланд и Вьетнам он и сам может позволить себе съездить»

Виктория Кравченко
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин отреагировал на отсутствие нападающего «Спартака» Александра Соболева в расширенном составе сборной России на сентябрьские товарищеские матчи.

«В Таиланд и Вьетнам Соболев и сам может позволить себе съездить», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

5 сентября национальная команда в Ханое сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом.

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».

Источник: Матч ТВ
Александр Соболев
Андрей Аршавин
Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу
1
0
Читайте также
Чемпионат Франции по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Волочкова в поздравлении перепутала жениха Трусовой с Кондратюком
В СМИ рассказали о подделке подписи генерала Попова в документах
Что за «русский Лукаку» нигерийского происхождения в сборной?
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Материалы сюжета: Соболев выведен из состава «Спартака». Дальше — переход в «Зенит»?
«Химки» хотели арендовать Соболева
Семшов: «Не понимаю поведения Соболева, если есть контракт — ты должен выполнять свою работу»
«Не понимаю поведения Соболева, если есть контракт — ты должен выполнять свою работу». Интервью Семшова
Попов считает, что Станкович должен объяснить ситуацию с Соболевым
Первый тренер Соболева не считает слова сына футболиста в адрес «Зенита» следствием воспитания
Первый тренер Соболева считает, что болельщиков «Зенита» специально настраивают против нападающего «Спартака»
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре — соперники и состав
Непомнящий — о товарищеских матчах с Вьетнамом и Таиландом: «Выбирать не приходится»
Нагорных: «Локомотив» становится базовым клубом сборной России»
Карпин обратил внимание на лучшего бомбардира датской лиги. Онугха впервые сыграет за сборную России?
Кечинов — о матчах России с Вьетнамом и Таиландом: «Сейчас у нас нет особого выбора, с кем играть»
Карпин объяснил отсутствие Захаряна, Головина и братьев Миранчук в расширенном составе сборной России
Глушенков попал в расширенный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий — о товарищеских матчах с Вьетнамом и Таиландом: «Выбирать не приходится»