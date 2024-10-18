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Сегодня, 10:35

Аршавин назвал смелыми слова Спаллетти, намекнувшего на двойные стандарты в отношении России

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин в комментарии «СЭ» оценил слова главного тренера сборной Италии Лучано Спаллетти, заявившего о несправедливости со стороны ФИФА и УЕФА по отношению к России.

«Смело. Не думаю, что это его возмущает, но, наверное, он акцентирует на этом внимание в связи с тем, что провел хорошие годы в «Зените». Потом еще здесь жил и приезжал в Санкт-Петербург. У него хорошие взаимоотношения с руководителем «Газпрома», с тем же Александром Валерьевичем [Дюковым]. Для него Россия — не чужая. Кроме того, этот вопрос касается не только футбола. Не думаю, что у его слов будут какие-то последствия. Что его, уволят?» — сказал Аршавин «СЭ».

Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год. При нем сине-бело-голубые дважды выиграли чемпионат России.

Андрей Аршавин
Сборная России по футболу
Лучано Спаллетти

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