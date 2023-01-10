Аршавин не считает, что сборная России могла купить победы на ЧМ-2018

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин отреагировал на слова Андрея Канчельскиса об успехах национальной команды на домашнем ЧМ-2018.

«Слова Канчельскиса о купленном для России ЧМ? Считаю, мой комментарий по этой теме не нужен. Что мне сказать? Допускаю ли я, что такое могло произойти? Я — нет», — приводит слова Аршавина Sport24.

На чемпионате мира в России национальная команда в групповой стадии обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1). А в 1/8 по пенальти обыграла Испанию (1:1, 4:3 по пенальти). По словам Канчельскиса, все победы сборной России на том турнире были «куплены».