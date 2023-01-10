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Сегодня, 21:19

Аршавин не считает, что сборная России могла купить победы на ЧМ-2018

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин отреагировал на слова Андрея Канчельскиса об успехах национальной команды на домашнем ЧМ-2018.

«Слова Канчельскиса о купленном для России ЧМ? Считаю, мой комментарий по этой теме не нужен. Что мне сказать? Допускаю ли я, что такое могло произойти? Я — нет», — приводит слова Аршавина Sport24.

На чемпионате мира в России национальная команда в групповой стадии обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1). А в 1/8 по пенальти обыграла Испанию (1:1, 4:3 по пенальти). По словам Канчельскиса, все победы сборной России на том турнире были «куплены».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-10-arshavin-ne-dopuskayu-chto-sbornaya-rossii-mogla-kupit-pobedy-na-chm-2018
Андрей Аршавин
Андрей Канчельскис
Футбол
Сборная России по футболу
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