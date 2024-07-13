Аршавин не видит смысла менять главного тренера сборной России

Экс-капитан сборной России по фут болу Андрей Аршавин считает, что Валерий Карпин должен оставаться на посту главного тренера национальной команды.

«Валерий Георгиевич достаточно хорошо работает, глобально проиграл только один матч, с командой Хорватии. В целом, атмосфера вокруг сборной хорошая, футболисты его любят. Поэтому не вижу смысла что-то менять», — цитирует Аршавина ТАСС.

28 июня Российский футбольный союз объявил о продлении контракта с Карпиным на четыре года. Специалист возглавляет сборную с 2021 года, под его руководством команда провела 17 матчей (11 побед, 5 ничьих, 1 поражение).