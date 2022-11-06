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Сборная России

Сегодня, 18:06

Аршавин оценил работу Карпина в сборной России

Иван Шитик
Корреспондент
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Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин заявил, что Валерий Карпин проводит неплохую работу на посту главного тренера сборной России.

«Я вообще не знал, что у него заканчивается контракт. Поэтому когда меня спросили, я в принципе никак не отношусь, продлили и продлили. Я был сторонником того, чтобы Валерия Георгиевича назначили. Но, на мой взгляд, он неплохо работал, касаемо последней работы — трудно оценить, уже год сборная не играет», — сказал Аршавин ТАСС.

Сборная России 17 ноября проведет товарищеский матч с командой Таджикистана, а 20 ноября сыграет с футболистами Узбекистана.

«Команда Узбекистана, скорее всего, сильнее сборной Таджикистана. За обеими командами никогда не следил, знаю, что Элдор Шомуродов из Узбекистана. Понятно, что надо играть с теми, кто готов с нами играть, с одной стороны, конечно, соперник важен, но если нет других, нужно играть с теми, кто играет», — считает Аршавин.

5 ноября Российский футбольный союз продлил контракт с Карпиным до 2024 года. Специалист возглавил национальную команду в июле 2021 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16257043

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Обе забьют - да

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Андрей Аршавин
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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