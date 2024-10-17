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Сегодня, 13:38

Аршавин предложил сборной России сыграть с Мальдивами

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал потенциальных соперников национальной команды по товарищеским матчам.

— Вопрос про сборную России: мы продолжаем учить географию. Могли сыграть с Пакистаном.

— Мальдивы, Мальдивы! «Матч ТВ» надо обязательно сделать студию на бровке. Можно из моря не выходить (Смеется.). Мечтаю. Это апогей! Что там еще? Сейшелы и Маврикий.

— Куба еще.

— Куба... Там америкашки рядом. Лучше другое, где безопаснее, — сказал Аршавин.

9 октября, стало известно, что матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится. При этом РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей. Как сообщал «СЭ» 2 сентября, одним из них должна стать Сирия.

Андрей Аршавин
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