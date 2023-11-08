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Сегодня, 08:00

Аршавин: «Сборная будет играть без флага и гимна — потом скажут играть без майки и трусов»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Бухаев
Корреспондент
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Член правления «Зенита» и бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Вообще не представляю, как играть в Азии. Я бы туда не стремился. Не знаю, может быть, это неправильно, но я бы не рыпался. Там с нами не будут играть, например, Австралия или Япония. И что? Будем выступать до четвертьфинала без флага и гимна? Потом скажут играть без майки и трусов. Что мы будем делать?
Хотя я понимаю индивидуальные виды спорта, где спортсмены не могут заработать денег в том же чемпионате России. Им сложнее. Но тебя будут угнетать до тех пор, пока ты угнетаешься. Надо один раз сказать: «Вот так или никак!» Но, с другой стороны, мне англичане рассказывали историю про Маргарет Тэтчер. Англичане не поехали на Олимпиаду, а бегун с нейтральным флагом выиграл золото. И она ему сказала: «Я тебя презираю как премьер-министр, но как англичанка я за тебя болела. Ты — молодец», — сказал Аршавин «СЭ».

26 октября президент РФС Александр Дюков заявил, что исполком РФС рассмотрит вопрос о возможном переходе в АФК на заседании в ноябре или декабре нынешнего года.

Футболисты сборной России. «Сегодня России говорят играть без флага и гимна, завтра — без майки и трусов». Острое интервью Аршавина

Андрей Аршавин
Футбол
Сборная России по футболу
УЕФА
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