Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:28

Аршавин заявил, что не будет смотреть матч сборной России: «У меня хоккей»

Алина Савинова
Андрей Аршавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что не собирается смотреть товарищеский матч сборной России против Камеруна.

Игра пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Камерун — интересный и хороший соперник. От матча ничего не жду, так как даже смотреть не буду — у меня хоккей в это время. На данный момент для меня матчи сборной не очень интересны. Я не вижу особого смысла в этих играх, так как непонятно, когда сборная вступит в соревновательный период. Те матчи, которые проходят сейчас, ни на что не влияют. Поэтому у меня нет интереса», — приводит «Чемпионат» слова Аршавина.

Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012 год. Всего он провел 75 матчей за национальную команду, в которых отметился 17 голами. В 2008 году россиянин стал бронзовым призером чемпионата Европы и был признан лучшим игроком российской сборной в турнире.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5276594-arshavin-match-sbornoj-rossii-smotret-ne-budu-u-menya-hokkej-v-eto-vremya.html
Андрей Аршавин
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
7
Обсудить
Читайте также
Роналду грозит наказание в виде 99 ударов плетью за нарушение закона Ирана
Усман заменит Косту в бою против Чимаева на UFC 294 в Абу-Даби
Генпрокурор поручил проверить Wildberries из-за введения комиссии
Смерть гиганта: закрывается крупнейшее месторождение газа в Европе
Опубликованы фото краснокнижных грибов, за сбор которых грозит 9 лет
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в октябре 2023: матч с Камеруном в Москве и Кенией в Турции
Мостовой: «Сейчас каждый соперник сборной России статусный»
Тарханов считает, что Головин был бы главной фигурой матча Камерун — Россия
Президент Камеруна позвонил Непомнящему в час ночи: «С СССР играть основой!» Рабинер — перед матчем России
Непомнящий считает, что мотивация у российских игроков будет выше в матче с камерунцами
Попов: «Матч с Камеруном в 1994-м и сейчас — совсем разные вещи»
Матыцин заявил, что отмена решения о допуске россиян бьет по доверию к УЕФА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Захарова заявила, что УЕФА нужно сделать выбор между политикой и спортом

Тарханов считает, что Головин был бы главной фигурой матча Камерун — Россия