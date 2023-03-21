Полузащитник «Сочи» Макарчук покинул расположение сборной России из-за болезни

Сегодня, 10:59
Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук покинул расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.
«По согласованию с медицинским штабом ФК «Сочи» в связи с вирусной инфекцией принято решение отпустить игрока в расположение клуба», — говорится в сообщении.
В скором времени 27-летний футболист вернется в расположение «Сочи». В этом сезоне он провел 19 матчей в РПЛ, отметившись 4 результативными передачами.
Учебно-тренировочный сбор российской команды проходит с 19 по 28 марта в Новогорске. В марте сборная России проведет два товарищеских матча: встреча с командой Ирана состоится 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране, 26 марта — с Ираком в Санкт-Петербурге.