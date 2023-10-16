Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:36

Автобус сборной России не пустили на территорию стадиона «Титаник» перед матчем с Кенией

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Автобус сборной России не пустили на территорию стадиона «Титаник Марадан» перед товарищеским матчем с Кенией.

Футболисты и персонал были вынуждены высаживаться у одного из входов и идти на территорию оттуда. При этом автобус сборной Кении подъехал прямо к входу в подтрибунные помещения.

Матч Россия — Кения состоится в понедельник, 16 октября на стадионе «Титаник Мардан» в Анталье (Турция). Начало — в 19.00 по московскому времени.

12 октября сборная России в Москве обыграла в товарищеском матче Камерун — 1:0. Единственный гол забил Федор Чалов.

Футбол
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
22
Обсудить
Читайте также
«Сейчас многие видят маску. Под ней до сих пор много боли». Откровенные Костомаров и Домнина
«Не думаю, что когда-нибудь возникнет вопрос, чтобы я возглавил московский «Спартак». Интервью Александра Кержакова
Школьники сломали семилетнему однокласснику позвоночник в Санкт-Петербурге
Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии
Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в октябре 2023: матч с Камеруном в Москве и Кенией в Турции
Агент Головина выразил надежду, что полузащитник сыграет против «Метца»
Россия — Кения: смотреть трансляцию матча сборной
Стал известен стартовый состав сборной России в матче с Кенией
Митрофанов рассказал, почему матч между сборными России и Кении состоится в Турции
Силкин: «Понятия не имею о сборной Кении, к этой игре не стоит относиться серьезно»
Митрофанов ответил на вопрос о возможном турне сборной России по Бразилии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Молодежная сборная России опаздывает на заключительный матч в Бразилии против «Сан-Паулу»

Стал известен стартовый состав сборной России в матче с Кенией