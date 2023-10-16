Автобус сборной России не пустили на территорию стадиона «Титаник» перед матчем с Кенией

Автобус сборной России не пустили на территорию стадиона «Титаник Марадан» перед товарищеским матчем с Кенией.

Футболисты и персонал были вынуждены высаживаться у одного из входов и идти на территорию оттуда. При этом автобус сборной Кении подъехал прямо к входу в подтрибунные помещения.

Матч Россия — Кения состоится в понедельник, 16 октября на стадионе «Титаник Мардан» в Анталье (Турция). Начало — в 19.00 по московскому времени.

12 октября сборная России в Москве обыграла в товарищеском матче Камерун — 1:0. Единственный гол забил Федор Чалов.