Балахнин назвал двух лучших игроков сборной России в матче с олимпийской сборной Египта

Бывший член тренерского штаба сборной России Сергей Балахнин проанализировал события на поле в товарищеской встрече сборной России с олимпийской сборной Египта (1:1).

«Сложно сказать что-то хорошее об игре сборной России в матче с олимпийской сборной Египта. Впечатления больше негативные. Индивидуально в нашей команде выделялись вышедшие на замену во втором тайме. В первую очередь Никита Салтыков из «Крыльев Советов» и Степан Оганесян из «Оренбурга». Эти ребята и сделали гол. Их дуэт ускорил игру команды, добавил движения. Они оставили более-менее приятное впечатление», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

Сборные России и Египта проведут еще один матч 11 сентября. Игра тоже пройдет в Суэце. Начало — в 19.00 по московскому времени.