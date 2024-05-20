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20 мая, 21:45

Балахнин — о матче сборных России и Медиалиги: «Искусственно поднимать эту тему нет смысла»

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Бывший член тренерского штаба сборной России Сергей Балахнин оценил идею товарищеского матча между сборной России и Медиалиги.

«Давайте откровенно говорить. Уже было много шума перед матчем сборной Первой лиги и команды Медиалиги. Там было все ясно. Не понимаю, зачем разгонять это и идти еще дальше, я не вижу смысла. Лучше собрать сборную легионеров российской премьер-лиги или даже вторую сборную. Это было бы намного интереснее посмотреть, как выглядит вторая сборная. И то будет интереснее, чем игра против команды Медиалиги. Зачем это нужно? Если сборная Первой лиги победила, то чудо ждать или искусственно поднимать эту тему нет смысла», — сказал Балахнин в интервью изданию «Евро-Футбол.Ру».

16 мая сборная России назвала расширенный состав на товарищеский матч против Белоруссии. Игра пройдет 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске.

Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру
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