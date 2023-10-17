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Сегодня, 19:48

Балахнин отреагировал на ничью в товарищеском матче между сборными России и Кении

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин отреагировал на ничью в товарищеском матче между сборными России и Кении (2:2).

«Что сказать? В любой сборной должны собираться лучшие футболисты страны. При этом играть ниже своего уровня команда не должна. Вчера команда показала не свой уровень. Вчера сборная опустилась очень низко, хотя такого происходить не должно. Как таковой игры не было. Сумбур и суета! Осознанных действий в обороне и атаке лично я не увидел, зато было много несуразных ошибок. Это даже нет смысла долго обсуждать. Только в последние минуты начали создавать давление. И то только благодаря желанию и индивидуальному мастерству», — приводит слова Бахнина «Евро-Футбол.Ру».

Встреча прошла в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». В составе сборной России отличились Александр Соболев на 8-й минуте и Иван Обляков на 89-й. За национальную команду Кении отличились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (36-я минута).

Для сборной России матч с Кенией — четвертый 2023 году, завершившийся вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003652458/1005392747_eks-trener_sbornoy_rossii_vchera_komanda_opustilas_ochen_nizko
Футбол
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
Сергей Балахнин
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