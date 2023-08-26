Балахнин: «Не будет роста сборной России, сложно ожидать роста и в чемпионате»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о предстоящем сборе сборной России.

«На текущий момент Карпин нужнее в клубе, потому что там надо выстраивать игру, что-то менять, наигрывать. А он в это время будет находиться со сборной — это, безусловно, минус для «Ростова». Но это необходимо для сборной, она должна жить, функционировать и работать, тогда хоть как-то будет двигаться вперед. Этого мало, нужны не только товарищеские игры — конечно, нужно участвовать в турнирах, в официальных матчах. А не будет роста национальной команды, сложно ожидать роста и в чемпионате. Это взаимосвязанные вещи», — цитирует «Газета.Ru» Балахнина.

24 августа тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор. Всего в список вошли 36 футболистов. Сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.