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23 марта, 22:54

Балахнин: «Очень бледненько россияне выглядели на фоне иранцев»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин поделился мнением об игре национальной команды в товарищеском матче против Ирана (1:1).

«Если объективно смотреть, без прикрас, то очень бледненько наши выглядели на фоне соперника, и статистика это подтвердила. Единственное, что, наверное, устроило, — это счет, исходя из этой игры. В начале матча сборная России смотрелась неплохо? Это был дебют, «разведка». А когда иранцы пропустили с пенальти, активнее пошли вперед, и наши прижались. У них просто ничего не получалось, особенно это касается выхода из обороны — это было... не знаю даже, как назвать, какие подобрать слова. Столько обрезов, неточных передач, впереди практически ничего не могли создать», — цитирует Балахнина «Газета.Ru».

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/23/20043703.shtml
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Сергей Балахнин
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