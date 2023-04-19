Балахнин — об отказе РФС от участия в турнире ЦАФА: «Может быть, нашли какой-то более интересный турнир»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о решении Российского футбольного союза отказаться от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

«Наверное, рано делать какие-то выводы. Может быть, нашли какой-то турнир, который будет более интересный. С кем сборной России можно сыграть? Можно с какой-нибудь второй сборной Бразилии. Потому что в основной команде играют топовые игроки в топовых командах, и вытащить их оттуда будет нереально. Вряд ли они с нами сыграют. Реально нам сыграть с какой-нибудь бразильской командой. Но опять же, у них летом игры, а у нас пауза. У нас зима — там лето. Тут непросто все», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.