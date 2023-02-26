Балахнин считает, что Карпина не уволят в случае поражения национальной команды России от Ирана

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин оценил необходимость вызова полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука в сборную России на товарищеский матч против команды Ирана.

«Понятно, что это подготовительная игра, ни к чему не обязывающая. Поэтому, может, и не стоит вызывать. Надо знать, как дела у ребят в своих клубах. Стоит ли их отрывать, хотя сейчас везде будет перерыв», — приводит «Спорт День за Днем» слова Балахнина.

Также он предположил, будет ли поднят вопрос об отставке главного тренера национальной команды Валерия Карпина в случае поражения от сборной Ирана.

«Нет, мы же говорим о формировании сборной. Конечно, необходимо, чтобы он делал правильные выводы и шел дальше. Я думаю, что подобные вопросы сейчас вообще не к месту. Нужно позволить делать команду. Конечно, нужно, чтобы они спокойно готовились и работали. Но результат все равно важен», — добавил тренер.

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 23 марта 2023 года в Тегеране.