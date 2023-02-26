0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:26

Балахнин считает, что Карпина не уволят в случае поражения национальной команды России от Ирана

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин оценил необходимость вызова полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука в сборную России на товарищеский матч против команды Ирана.

«Понятно, что это подготовительная игра, ни к чему не обязывающая. Поэтому, может, и не стоит вызывать. Надо знать, как дела у ребят в своих клубах. Стоит ли их отрывать, хотя сейчас везде будет перерыв», — приводит «Спорт День за Днем» слова Балахнина.

Также он предположил, будет ли поднят вопрос об отставке главного тренера национальной команды Валерия Карпина в случае поражения от сборной Ирана.

«Нет, мы же говорим о формировании сборной. Конечно, необходимо, чтобы он делал правильные выводы и шел дальше. Я думаю, что подобные вопросы сейчас вообще не к месту. Нужно позволить делать команду. Конечно, нужно, чтобы они спокойно готовились и работали. Но результат все равно важен», — добавил тренер.

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 23 марта 2023 года в Тегеране.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/balakhnin-schitaet-chto-karpina-ne-uvolyat-v-sluchae-porazheniya-sbornoy-rossii-ot-irana-
Валерий Карпин
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Сергей Балахнин
0
Читайте также
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев — об игре сборной России с Ираном: «У игроков не будет проблем с мотивацией в этом матче»

Технический директор «Торино»: «Миранчук занят подготовкой к игре с «Ювентусом»