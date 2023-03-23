Балахнин: «Ирак слабее, чем Иран. Но мы видели, как наши играли с Узбекистаном и Киргизей»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России против Ирака.

«То, что будет домашний матч, сыграет большую роль. И все-таки соперник будет слабее, чем Иран. Тем не менее, мы видели, как наши играли с Узбекистаном и Киргизей — тоже было неубедительно. Давать прогнозы сейчас, когда команда ищет игру, нет стабильности, когда собрались за два дня... И это при том, что это одни из лучших футболистов наши страны. Они собираются и играют «с листа» — это непросто», — цитирует Балахнина «Газета.Ru».

26 марта национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.