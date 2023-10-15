Балахнин считает, что тренерский штаб сборной России даст шанс проявить себя большинству игроков в матче с Кенией

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин считает, что тренерский штаб национальной команды должен дать шанс игрокам в товарищеском матче против Кении.

«Я думаю, так и будет. Но я не знаю, Помазун будет стоять или еще кто-то, но точно должен быть другой вратарь. Это логично, приехали игроки на сборы, чтобы дать возможность себя проявить. Тренерский штаб, я думаю, должен дать попытаться себя проявить большинству», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

Встреча Россия — Кения пройдет в Анталье (Турция) 16 октября. Игра состоится на стадионе «Титаник Мардан», который вмещает 7428 болельщиков. Матч рассудит бригада арбитров из Турции. Начало — в 19.00 по московскому времени.