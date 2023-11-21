Балахнин высказался о крупной победе сборной России в товарищеской встрече с Кубой

Футбольный эксперт Сергей Балахнин высказался о крупной победе сборной России в товарищеской встрече с Кубой.

«Было ли мне интересно смотреть матч? Если честно, не очень. Не могу сказать, что это было захватывающее зрелище. Сборная России играла не в полную силу? Трудно было сыграть лучше, потому что, по сути, игра шла в одни ворота. Наша сборная была безошибочна с таким соперникам. Ребята хорошо атаковали, забили много мячей. Не скажу, что в атаке все получалось идеально, но соперник позволял очень многое. Стоит ли сборной России играть с такими соперниками? Стоит. Даже не в том дело, какой соперник, ведь мы не можем сейчас выбирать. Поэтому что есть, то есть. Важно собираться, играть с любыми командами и показывать, что наша сборная жива. Тогда футболисты будут стремиться туда попасть. Все равно, это ведь вершина нашего футбола. Это мотивирует», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

20 ноября сборная России обыграла Кубу со счетом 8:0. Эта победа стала второй самой крупной в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

В 2023 году россияне также обыгрывали Ирак (2:0) и Камерун (1:0).