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Сегодня, 16:24

Балахнин высказался о крупной победе сборной России в товарищеской встрече с Кубой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Сергей Балахнин высказался о крупной победе сборной России в товарищеской встрече с Кубой.

«Было ли мне интересно смотреть матч? Если честно, не очень. Не могу сказать, что это было захватывающее зрелище. Сборная России играла не в полную силу? Трудно было сыграть лучше, потому что, по сути, игра шла в одни ворота. Наша сборная была безошибочна с таким соперникам. Ребята хорошо атаковали, забили много мячей. Не скажу, что в атаке все получалось идеально, но соперник позволял очень многое. Стоит ли сборной России играть с такими соперниками? Стоит. Даже не в том дело, какой соперник, ведь мы не можем сейчас выбирать. Поэтому что есть, то есть. Важно собираться, играть с любыми командами и показывать, что наша сборная жива. Тогда футболисты будут стремиться туда попасть. Все равно, это ведь вершина нашего футбола. Это мотивирует», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

20 ноября сборная России обыграла Кубу со счетом 8:0. Эта победа стала второй самой крупной в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

В 2023 году россияне также обыгрывали Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003652458/1005464374_balahnin_uje_s_pervyih_minut_matcha_s_kuboy_stalo_ponyatno_chto_budet_razgrom
Футбол
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
Сергей Балахнин
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