Балахнин: «Матчи с Сербией и Парагваем ничего не решат в определении будущего Карпина в сборной России»

Экс-наставник сборной России Сергей Балахнин отреагировал на возможный уход Валерия Карпина с поста главного тренера национальной команды.

«Я не думаю, что сейчас так остро стоит этот вопрос. Если РФС решил с тренером, то решил. Эти два матча вообще ничего не решат в определении будущего Карпина. Я думаю, только от него и будет зависеть будущее в сборной. Я не вижу никаких противоречий. Результат в этих товарищеских играх по определению ничего не дает», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

В четверг, 21 марта, главный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация готова продлить соглашение с Валерием Карпиным «за 10 секунд». Нынешнее соглашение специалиста истекает летом 2024 года.

21 и 25 марта сборная России проведет товарищеские матчи с Сербией и Парагваем. Обе встречи состоятся в Москве на «ВТБ-Арене».