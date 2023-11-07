Балахнин: «Со сборной что-то не так, раз туда вызываются три человека из команды с 11-го места»

Российский тренер Сергей Балахнин прокомментировал вызов игроков «Ростова» в национальную команду России на ноябрьский сбор.

«В сборной должны играть сильнейшие, я снова не понимаю вызов ребят из «Ростова». Команда находится на 11-м месте, и оттуда вызываются три человека. Тут два варианта: либо со сборной что-то не так, либо мы чего-то не понимаем. Карпин продолжает гнуть свою линию. Но за результат отвечать ему», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

В сборную России приглашение получили три футболиста «Ростова»: Максим Осипенко, Данил Глебов и Даниил Уткин.

20 ноября россияне сыграют против национальной команды Кубы. Матч состоится в Волгограде.