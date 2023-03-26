Балахнин: «Первый тайм сборной России — разочарование, второй был получше»

Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал победу сборной России над Ираком (2:0).

«Первый тайм – разочарование, второй тайм был получше. Исправили ошибки, наладили взаимодействие. Не сказать, что он загладил негатив, который был вначале, но тем не менее второй тайм был хороший.

Наши ребята хорошо выглядели функционально, в этом они молодцы. Во втором тайме иракцы попросту сели. Это не умаляет заслуги наших ребят, но в любом случае вопросов осталось много. И у тренерского штаба тоже», – цитирует Балахнина «Газета.Ru».

Встреча сборных России и Ирака проходила в Санкт-Петербурге. 23 марта команда Валерия Карпина в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).