Бальбуэна заявил, что в сборной Парагвая ждут матча с Россией

Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна ответил на вопрос «СЭ» о предстоящем матче против сборной России.

— Общались ли вы с Санабрией, Альмироном и остальными звездами вашей сборной, что они думают по поводу матча с Россией?

— Пока не разговаривали, потому что у нас были свои тренировки, игры. Мы приезжаем в Сочи 18-го числа, чтобы начать подготовку к матчам сборной. С нетерпением ждем, когда все вместе сможем собраться в составе национальной команды. Большинство игроков нашей сборной — друзья, мы всегда хорошо проводим время вместе. Конечно, мы ждем матча с Россией, это будет отличная игра.

Матч Россия — Парагвай пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 25 марта.