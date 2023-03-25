Баранник удивлен, что Карпин не выпустил Пиняева в матче с Ираном

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита», бывший спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Баранник поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборной России с Ираком.

«Сборной нужно играть лучше, это безусловно. Что значит: чего от такой сборной ждать? Даже с Ираном они могли сыграть лучше, на мой взгляд. Но с Ираком на это больше шансов — эта команда слабее. Мы вправе надеяться на доминирование нашей сборной. Мне кажется, этого прежде всего ждут поклонники футбола. Все-таки мы позиционируем себя как футбольная страна. Про Ирак так сказать нельзя. Есть разница в классе, надеюсь, мы ее увидим в воскресенье. На кого из игроков можно прежде всего можно надеяться? Пиняев. Для меня было непонятно, почему он не вышел в матче с Ираном. Потому что, если ты хочешь «обстреливать» молодых, это я про слова Карпина говорю, то их надо «обстреливать» в матче с сильными соперниками. Еще есть ряд молодых ребят, которые должны в игре с Ираком проявить свои лучшие качества», — приводит слова Баранника «РБ Спорт».

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта. Начало — в 18:00 по мск.