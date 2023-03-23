Барбоза: «У Ирана крепкая сборная, для сборной России это будет хорошая проверка»

Агент Паулу Барбоза высказался по поводу товарищеского матча между национальными командами России и Ирана.

«Думаю, это будет хороший матч, буду искать способ, чтобы посмотреть эту игру. Матч против Ирана — хорошая проверка для сборной России. За последнее время сборная России не играла с такими командами, как Иран. Будет очень интересно посмотреть на то, как они сыграют. У Ирана крепкая сборная, там играют футболисты европейского уровня. Фаворит в этой игре? Думаю, шансы 50 на 50. Фаворита в этой игре нет. Индивидуально Иран сильнее», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

Матч пройдет сегодня, 23 марта, в Тегеране. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.