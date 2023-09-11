Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:45

Баринов не сожалеет, что не удалось сыграть в Катаре на чемпионате мира: «Это жизнь»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник сборной России и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился эмоциями от пребывания в Катаре на стадионе, где проводился чемпионат мира.

— Ты был в Катаре как болельщик, сейчас ты сыграешь на стадион чемпионата мира. Каковы ощущения?

— Там был чемпионат мира, а тут товарищеская игра. Двоякие ощущения. Но супер, что Катар согласился с нами сыграть. Хороший соперник, поэтому должна получиться хорошая игра.

— Есть какое-то сожаление, что мы могли бы быть здесь год назад?

— Да, нет. Наверно, не сожалеем. Так получилось, что мы не смогли здесь принять участие. Это жизнь.

Игра между национальными командами России и Катара пройдет 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало — в 18.15 по московскому времени.

Дмитрий Баринов
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Джокович — Медведеву: «Если бы я знал, что у вас с женой годовщина, результат, возможно, был бы другим»
Стали известны призовые Джоковича и Медведева за US Open-2023
Путин подписал указ о получении полной компенсации военной пенсии
Маск отверг обвинения в госизмене за отказ активировать Starlink у берегов Крыма
Пушилин сообщил о серьезных потерях ВСУ в Опытном
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре
Россия против Египта: онлайн-трансляция матча сборной
Баринов — о 49 вызванных игроках в сборную: «Имена всех могу не вспомнить, визуально плюс-минус знаю»
Россия — Египет: Пиняев открыл счет в матче, реализовав пенальти
Карпин оценил состав сборной Катара перед товарищеским матчем
Баринов рассказал, что пожелал бы себе на день рождения: «Я каждый раз задуваю свечи и ничего не происходит»
Карпин рассказал об игре в Катаре в 1996 году: «Мозг так закипел, что ничего не помню»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин оценил состав сборной Катара перед товарищеским матчем

Баринов признался, что не знает ни одного игрока сборной Катара