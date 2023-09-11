Баринов не сожалеет, что не удалось сыграть в Катаре на чемпионате мира: «Это жизнь»

Полузащитник сборной России и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился эмоциями от пребывания в Катаре на стадионе, где проводился чемпионат мира.

— Ты был в Катаре как болельщик, сейчас ты сыграешь на стадион чемпионата мира. Каковы ощущения?

— Там был чемпионат мира, а тут товарищеская игра. Двоякие ощущения. Но супер, что Катар согласился с нами сыграть. Хороший соперник, поэтому должна получиться хорошая игра.

— Есть какое-то сожаление, что мы могли бы быть здесь год назад?

— Да, нет. Наверно, не сожалеем. Так получилось, что мы не смогли здесь принять участие. Это жизнь.

Игра между национальными командами России и Катара пройдет 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало — в 18.15 по московскому времени.