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Сегодня, 15:34

Баринов не сыграет за сборную России в матчах против Брунея и Сирии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов пропустит товарищеские матчи против Брунея и Сирии, сообщает пресс-служба национальной команды.

28-летний хавбек не примет участие в сборе по семейным обстоятельствам.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартовал 10 ноября. 15 ноября сборная Россия сыграет с командой Брунея в Краснодаре, а 19 ноября — со сборной Сирии в Волгограде.

В текущем сезоне Баринов провел 20 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, отличившись четырьмя голевыми передачами.

Источник: Сборная России
Дмитрий Баринов
Футбол
Сборная России по футболу

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