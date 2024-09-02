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Сегодня, 18:44

Баринов: «Недонастроя перед матчами с Вьетнамом и Таиландом нет! Такое мы уже проходили с Кенией»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов рассказал о настрое игроков национальной команды на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

— О сборных Вьетнама и Таиланда ничего не знаю. Недонастроя перед матчами нет! Такое мы уже проходили с Кенией, не хочется на те же грабли наступать. С кем хотел бы сыграть? Со сборными Англии, Франции, Бразилии или Аргентины. Круто было бы провести матч со сборной легионеров РПЛ.

1 сентября в подмосковном Новогорске стартовал сбор национальной команды России по футболу. 5 сентября команда Валерия Карпина сыграет с Вьетнамом, 7-го числа — с Таиландом. Обе игры пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».

Дмитрий Баринов
Футбол
Сборная России по футболу
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