Баринов пропустит матч сборной России против Кубы из-за проблем со здоровьем

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не приедет на сбор национальной команды России, сообщает пресс-служба железнодорожников.

«После игры против «Спартака» у Дмитрия Баринова появились незначительные мышечные проблемы. После проведенного совместно со штабом национальной сборной России медицинского обследования было принято решение о нецелесообразности участия Дмитрия в ближайшем сборе национальной команды», — сказано в сообщении клуба.

С 13 по 18 ноября национальная команда России проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. Всего в расширенный состав российской сборной на ноябрьский сбор попали 29 футболистов.

20 ноября команда Валерия Карпина сыграет со сборной Кубы. Встреча пройдет на «Волгоград Арене».