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Сегодня, 11:30

Баринов в шутку сказал, что сборная России порвала бы всех на Евро

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболист сборной России Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов ответил на вопрос о том, как национальная команда могла бы выступить на Евро-2024.

— Если бы сборная России играла на Евро, какой был бы результат?

— Всех бы порвали (улыбается).

— Как здоровье?

— Надеюсь, что все хорошо. С медосмотром все в порядке. В отпуске отдыхал, — сказал Баринов.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. Из-за этого команда не принимала участия в отборе на Евро-2024.

Дмитрий Баринов
Футбол
Евро-2024
Сборная России по футболу
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