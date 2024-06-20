Баринов в шутку сказал, что сборная России порвала бы всех на Евро

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов ответил на вопрос о том, как национальная команда могла бы выступить на Евро-2024.

— Если бы сборная России играла на Евро, какой был бы результат?

— Всех бы порвали (улыбается).

— Как здоровье?

— Надеюсь, что все хорошо. С медосмотром все в порядке. В отпуске отдыхал, — сказал Баринов.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. Из-за этого команда не принимала участия в отборе на Евро-2024.