Баринов в шутку сказал, что сборная России порвала бы всех на Евро

Сегодня, 11:30
Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов ответил на вопрос о том, как национальная команда могла бы выступить на Евро-2024.
— Если бы сборная России играла на Евро, какой был бы результат?
— Всех бы порвали (улыбается).
— Как здоровье?
— Надеюсь, что все хорошо. С медосмотром все в порядке. В отпуске отдыхал, — сказал Баринов.
Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. Из-за этого команда не принимала участия в отборе на Евро-2024.