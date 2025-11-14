Батраков, Круговой и Литвинов сыграют в FC 26 против стримеров Staya

Стримеры из объединения Staya проведут турнир по симулятору EA FC 26 вместе с футболистами сборной России во время сбора команды в Сочи для подготовки к BetBoom Матчу Сборной против Чили.

Товарищеский турнир пройдет в формате плей-офф с матчами до одной победы. От сборной России в EA FC сыграют Алексей Батраков, Данил Круговой и Руслан Литвинов. Staya будут представлять стримеры Самвел steel Оганджанян и Равшан RavshanN Джульпаев.

Турнир Staya против сборной России пройдет 14 ноября. Трансляция состоится на канале RavshanN на Twitch. Начало стрима запланировано на 14.00 по московскому времени.