Батраков рассказал, что ощутил европейский уровень на тренировках с Головиным и Миранчуком

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков поделился впечатлениями от тренировок с Александром Головиным и Алексеем Миранчуком в расположении национальной команды.

«Почувствовал ли разницу в уровне? Почувствовал, что в Европе все интенсивнее и быстрее. Когда играешь с Головиным и Лешей Миранчуком, они помогают тебе выходить на такой же уровень. Рядом с ними становишься лучше», — сказал Батраков «РБ Спорт».

В сезоне-2024/2025 19-летний игрок провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.