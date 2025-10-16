Батраков рассказал, с кем из игроков сборной у него лучшее взаимопонимание

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал «СЭ» о партнерах по сборной России. — С кем у тебя лучшая химия из игроков сборной? — Со всеми игроками. Абсолютно с каждым приятно играть. В текущем сезоне на счету Батракова 15 матчей за «Локомотив», 11 голов и 3 голевые передачи.

Фирсыч Типа политкорретность. 16.10.2025

Александр Молодца! 16.10.2025

fatka новось номер 1:face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::grinning::grinning::grinning: 16.10.2025

Строгий-но-справедливый Со всеми удобно? Типа, я такой гениальный-универсальный, что мне пофигу с кем играть. 16.10.2025