Батраков рассказал, с кем из игроков сборной у него лучшее взаимопонимание

16 октября, 10:45
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал «СЭ» о партнерах по сборной России.
— С кем у тебя лучшая химия из игроков сборной?
— Со всеми игроками. Абсолютно с каждым приятно играть.
В текущем сезоне на счету Батракова 15 матчей за «Локомотив», 11 голов и 3 голевые передачи.
Фирсыч
Типа политкорретность.
16.10.2025
Александр
Молодца!
16.10.2025
fatka
новось номер 1:face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::grinning::grinning::grinning:
16.10.2025
Строгий-но-справедливый
Со всеми удобно? Типа, я такой гениальный-универсальный, что мне пофигу с кем играть.
16.10.2025
SportVIPs14
16.10.2025