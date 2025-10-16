Видео
16 октября, 10:45

Батраков рассказал, с кем из игроков сборной у него лучшее взаимопонимание

Александр Абустин
корреспондент

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал «СЭ» о партнерах по сборной России.

— С кем у тебя лучшая химия из игроков сборной?

— Со всеми игроками. Абсолютно с каждым приятно играть.

В текущем сезоне на счету Батракова 15 матчей за «Локомотив», 11 голов и 3 голевые передачи.

5

  • Фирсыч

    Типа политкорретность.

    16.10.2025

  • Александр

    Молодца!

    16.10.2025

  • fatka

    новось номер 1:face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::grinning::grinning::grinning:

    16.10.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Со всеми удобно? Типа, я такой гениальный-универсальный, что мне пофигу с кем играть.

    16.10.2025

  • SportVIPs14

    16.10.2025

    Алексей Батраков
    Сборная России по футболу
