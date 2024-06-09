Байдачный похвалил сборную России за игру с командой Белоруссии

Сегодня, 14:25
Известный тренер Анатолий Байдачный поделился мнением по поводу игры сборной России в товарищеском матче с командой Белоруссии (4:0).
— Россия радует последними результатами. Смотрите, Сербию обыграли 4:0, потом с таким же счетом Белоруссией. Это говорит о том, что команда собралась серьезная.
— Еще с Кубой было 8:0.
— С Кубой 8:0 — ладно. Но Белоруссией как-никак умеет играть в футбол. А Россия ее словно не заметила, играла с большим превосходством. Сербия — вообще хорошая команда. Поэтому, я считаю, заслуга тренера Карпина в том, что Россия так прилично выглядит. Причем они же в Минске играли без лучших легионеров — Головина, Захаряна. Проблемы создавали только вратари. Что Сафонов, что Максименко чудили даже в товарищеском матче.
А так, нравится стиль сборной России: контроль мяча, короткий, средний пас, быстрые атаки. У команды хороший потенциал, — цитирует Байдачного «РБ Спорт».
Сборная России в товарищеском матче обыграла Белоруссию (4:0). Игра проходила 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске. Дубль за сборную России оформил Федор Чалов, по голу забили Иван Обляков и Константин Тюкавин.