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Сегодня, 14:25

Байдачный похвалил сборную России за игру с командой Белоруссии

Виктория Кравченко
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Известный тренер Анатолий Байдачный поделился мнением по поводу игры сборной России в товарищеском матче с командой Белоруссии (4:0).

— Россия радует последними результатами. Смотрите, Сербию обыграли 4:0, потом с таким же счетом Белоруссией. Это говорит о том, что команда собралась серьезная.

— Еще с Кубой было 8:0.

— С Кубой 8:0 — ладно. Но Белоруссией как-никак умеет играть в футбол. А Россия ее словно не заметила, играла с большим превосходством. Сербия — вообще хорошая команда. Поэтому, я считаю, заслуга тренера Карпина в том, что Россия так прилично выглядит. Причем они же в Минске играли без лучших легионеров — Головина, Захаряна. Проблемы создавали только вратари. Что Сафонов, что Максименко чудили даже в товарищеском матче.

А так, нравится стиль сборной России: контроль мяча, короткий, средний пас, быстрые атаки. У команды хороший потенциал, — цитирует Байдачного «РБ Спорт».

Сборная России в товарищеском матче обыграла Белоруссию (4:0). Игра проходила 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске. Дубль за сборную России оформил Федор Чалов, по голу забили Иван Обляков и Константин Тюкавин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-bajdachny-j-nravitsya-stil-sbornoj-rossii-pri-karpine/
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
Анатолий Байдачный
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