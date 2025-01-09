Байдачный: «Россия должна решать, кто будет выступать на международной арене»

Экс-нападающий московского «Динамо» Анатолий Байдачный рассказал о шансах России вернуться на международную спортивную арену в 2025 году.

«Я за то, чтобы не Россию вернули в международные соревнования, а чтобы Россия их всех вернула. Хватит уже пресмыкаться перед каждой тв*рью. Когда мы их разобьем, что ничего не останется, тогда будем их возвращать. И европейцев, и всех. Будем устанавливать свои правила, хватит их прощать. Россия должна разрешать, будет кто-то где-то играть или нет.

Я вообще не понимаю, как можно без флага на соревнования выходить. Не представляю, чтобы мы в СССР вышли без флага! Россия должна объединять и решать, кто будет выступать на международной арене», — заявил Байдачный Legalbet.ru

С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.