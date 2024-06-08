Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 08:30

Байдачный о победе России в Минске: «Команда Карпина приложила минимум усилий»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной СССР, экс-тренер «Черноморца», проживающий в Минске, Анатолий Байдачный — о товарищеском матче Белоруссия — Россия (0:4).

— Смотрел матч на стадионе, который впервые за долгие годы был заполнен до отказа, — говорит Байдачный. — Шикарная атмосфера. Но...

— До матча была надежда, что белорусы не уступят, или понимали: команды совсем разного уровня?

— Как вам сказать... Надежда есть всегда. Столько людей на трибунах... Рассчитывал на настрой, на самоотдачу ребят. Конечно, они уступают россиянам в классе. Это разные весовые категории! Но где организация игры? Настолько безвольно смотрелась сборная Белоруссии... Без характера, без идей. Жалко было на все это смотреть. Считаю, Россия для победы приложила минимум усилий.

— 0:4 — счет по игре?

— Да дело даже не в счете. Можно по-разному проигрывать. Я сейчас скорее о качестве футбола. Сегодня сборная Белоруссии предстала в таком виде... Даже продолжать не хочется. Никаких перспектив!

— При испанском тренере?

— Слушайте, он похоже, в Африке где-то родился. Это такой же испанец, как и итальянец. Не знаю...

— По первому и третьему голам есть вопросы к вашему голкиперу?

— Ну чего все на Павлюченко? Там же были и другие моменты у гостей. Я про организацию игры. Идет простая продольная передача — а два центральных защитник абсолютно неправильно располагаются! Вообще не так, как учат! Такие детские ошибки на таком уровне... Сложно анализировать...

Нападающий сборной России Константин Тюкавин забивает гол в&nbsp;ворота сборной Белоруссии. «Россия спокойно могла забить и шесть. Кто, если не Карпин? Семак!» Интервью Байдачного

Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
Анатолий Байдачный
0
Читайте также
Егоров и Глэнтон сразятся за пояс WBA International на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
«Формула-1» представила машину 2026 года на возобновляемом бензине
Макрон призвал освободить арестованного в Москве француза Винатье
Вратарь сборной России задолжал космическую сумму по алиментам. Что происходит вокруг Матвея Сафонова
Сенатор заявил о провале саммита по Украине в Швейцарии еще до его начала
Карелия подписала на ПМЭФ соглашения на сумму более 30 млрд рублей
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Россия в июне: матч с Белоруссией в Минске
Байдачный о Сафонове: «Хорошо, что представителей «ПСЖ» не было на игре с Белоруссией»
«Россия спокойно могла забить и шесть. Кто, если не Карпин? Семак!» Интервью Байдачного
Кто-то все еще считает, что сборная России никому не нужна? Пора менять отношение
Сборная России вернулась в Москву после матча с Белоруссией
Чалов: «Один из самых быстрых дублей в карьере. Хотелось забить и третий»
Тюкавин — о дебютном голе за сборную России: «Просто вышел на поле и сделал свою работу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Лавров: «Целиком за проведение матча Россия — Венгрия»

Байдачный: «Опасно называть Тюкавина самым талантливым нападающим в России за последние годы»