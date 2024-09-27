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Сегодня, 19:46

Baza: Сафонов не приедет в сборную России в октябре из-за долга по алиментам

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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не приедет в расположение сборной России в октябре из-за задолженности по алиментам, сообщает Baza.

По данным источника, адвокаты футболиста порекомендовали ему не приезжать в Россию, поскольку решение по его задолженности перед бывшей женой Анастасией вступило в законную силу, после чего вратарю могут наложить запрет на выезд из страны. При этом сам Сафонов хочет приехать в расположение национальной команды.

В феврале Сафонов проиграл суд своей бывшей супруге, по решению которого его обязали выплачивать девушке четверть доходов в качестве алиментов на ребенка.

В конце августа стало известно, что суд обязал Сафонова выплатить долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов провел два матча за парижан, в которых пропустил один гол и единожды отстоял на ноль. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

Источник: Telegram-канал Baza
Матвей Сафонов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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